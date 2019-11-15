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صحيفة اماراتية.. مصرع وزير دفاع الحوثيين والمليشيا تسعى بالثأر من المقدشي

ابابيل نت ابابيل نت منذ 8 دقائق
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كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية عن مصرع وزير الدفاع في حكومة ميليشيات الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دولياً، اللواء محمد العاطفي، مع عدد من القيادات الحوثية في غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لهم في محافظة صعدة مؤخرا، مشيرة الى ان الميليشيات تخفي خبر مقتله منذ فترة وتحاول استهداف وزير الدفاع في الجيش اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، كرد على مصرع العاطفي.

ووفقا لمصادر صحيفة “الامارات اليوم” فإن اللواء العاطفي لم يظهر منذ واقعة وادي ال جبارة في مديرية كتاف صعدة، والتي سقط فيها قائد محور صعدة العميد أمين الحميري، وعدد من القيادات الحوثية الأخرى، جراء غارات لمقاتلات التحالف، وأن اللواء العاطفي، وزير دفاع الحوثي، كان من بين المصابين بإصابات خطيرة في تلك الغارات، ولقي حتفه لاحقاً في إحدى مستشفيات العاصمة.

وتفيد مصادر عسكرية أن العاطفي، بجانب خبراء إيرانيين، أشرفوا على تدريب ميليشيات حوثية على تكنولوجيا الصواريخ، بما فيها الباليستية سواء المنهوبة من مخازن الجيش اليمني، أو تلك الجديدة المهربة من إيران عقب الانقلاب، كما يُنسب إليه فكرة المنصات المتنقلة لإطلاق الصواريخ.

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