صحيفة امريكية تكشف اسباب اقدام ضابط سعودي على اطلاق النار في ولاية فلوريدا ومقتل ضابط يمني

أكد تقرير جديد أن مطلق النار في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا المتدرب السعودي محمد سعيد الشمراني، قدم شكوى رسمية في وقت سابق من هذا العام ضد مدرب أغضبه في الفصل عندما وصفه بلقب مهين.

وطبقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد انتشر مقتطف من الشكوى، في أوساط الطيارين المتدربين، وجاء فيه أن المدرب وصف الملازم الشمراني بأنه ”شارب إباحي“ (في تشبيه لشارب الشمراني بممثل إباحي)، ما تركه محرجا وغاضبا أمام حوالي 10 طلاب طيرين آخرين.

وذكر الشمراني في الشكوى: ”شعرت بالغضب: لماذا يقول ذلك أمام الفصل ”.

وقال صحيفة نيويورك تايمز انها اطلعت على مقتطف من الشكوى، كما صدق عليها شخص تحدث مع الملازم الشمراني بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

ولا يُعرف سوى القليل عن حياة الملازم الشمراني في ولاية فلوريدا خلال أشهره كمتدرب، ويبدو أن الحادث الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي أغضبه بما فيه الكفاية حيث ساعده طالبان أمريكيان في الفصل على تقديم شكواه، وفقا للشخص الذي تحدث معه حول ذلك.

وأفاد الملازم الشمراني أن المواجهة جاءت في نهاية حصة للأرصاد الجوية، عندما سأل المعلم جيمس داي عما إذا كان لدى الطلاب أي أسئلة قبل أن يصرفهم.

ثم تحول المدرب إلى الملازم الشمراني وسأل عما إذا كان لديه أي أسئلة ، مخاطباً إياه بـ“Porn Stash“ – كتبت بهذه الطريقة في الشكوى – في إشارة واضحة إلى شارب ممثل إباحي.

وأضاف المدرب ضاحكا وهو يتساءل من جديد: ”ماذا؟ هل لم تشاهد نجمًا إباحيًا من قبل؟ ”، وكتب الملازم الشمراني في شكواه: ”بعدما لم أرد غير الموضوع“.

وقال براين بوسي ، رئيس الشركة التي وظفت المدرب إنها تعاملت مع الأمر في أبريل: ”تم اتخاذ إجراء وظيفي مناسب في القضية محل السؤال، تم اتخاذ إجراء تصحيح وإغلاق الأمر في أبريل ، ولا تعليق إضافي لدينا“.

الجدير ذكره بأن احد ضحايا اطلاق النار بولاية فلوريدا امريكي من اصول يمنية.