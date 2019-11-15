مأرب برس

صحيفة تكشف عن أسباب تأخر عودة الحكومة إلى «عدن»

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نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة “إن عودة رئيس الوزراء وفريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين المقبلين لمباشرة مهام أعمالهم وتطبيع الأوضاع، مرجعة التأخير في العودة إلى إجراء بعض الترتيبات اللوجيستية والأمنية”.

وقال مسؤول حكومي “فإن مجلس الوزراء اليمني قرر عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، أمس، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم (الجمعة)، أو غداً السبت، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن”.

وأضاف المسؤول: “تم اتخاذ قرار العودة خلال اليومين المقبلين؛ ربما الجمعة أو السبت على أبعد تقدير، بعد إجراء التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية”.

 وتابع: “التأخير ناتج عن إجراء الترتيبات اللوجيستية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. رئيس الوزراء وفريقه سيعودون قريباً وفقاً لـ(اتفاق الرياض)”.

وأمس الخميس قال مجلس الوزراء إن ترتيبات عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح خلال اجتماع له، أن الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جدا.

وأكد أن الحكومة حريصة على ضمان نجاح تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

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أسباب إلى الحكومة تأخر تكشف صحيفة عدن عن عودة

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