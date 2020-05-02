المشهد اليمني

صحيفة دولية: الحوثيون يستخدمون ”الزينبيات” لقمع النساء في رمضان

2 مايو، 2020
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المشهد اليمني

سلطت صحيفة “الشرق الأوسط”، الضوء على استغلال مليشيا الحوثي كتائب الأمن النسائية التابعة لها “الزينبيات” في أعمال قمع وانتهاكات، ضد مصليات النساء خلال شهر رمضان.

وقالت الصحيفة، إن المليشيات حولت تلك المصليات إلى منابر لاستقطاب النساء، لتلقي أفكارها.

ولفتت إلى أن عناصر من الزينبيات داهمت مصليات النساء في المساجد، في إطار سياسة التعبئة الفكرية التي تحاول المليشيات أن تفرضها على السكان.

ونوهت إلى أن المليشيات فرضت خلال شهر رمضان وجود قياديات حوثيات، رفقة مسلحات في الكثير من المساجد في صنعاء؛ لإجبار النساء في المصليات على تلقي دروس محاضرات تتعلق بفكرها.

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