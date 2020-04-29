صحيفة سعودية.. بيان الانتقالي خطير ويجب العودة إلى اتفاق الرياض

وصفت صحيفة سعودية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ والادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية على رأسها العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، بأنه “تطور خطير” يناقض “اتفاق الرياض” الموقع بين “الانتقالي” والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.

وأكدت “البلاد” السعودية أن اتفاق الرياض الذي أجمعت الأوساط العربية والعالمية على أهمية تطبيقه من جانب أطرافه، لأجل توحيد صفوف اليمنيين والتصدي لخطر الإرهاب وجرائم الانقلابيين الحوثيين، يستدعي إلغاء أية خطوة تخالف الاتفاق والعمل على التعجيل بتنفيذه، واتخاذ التحالف الخطوات العملية والمنهجية لتنفيذه باعتباره الإطار الأهم الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في بيان “الإدارة الذاتيّة للجنوب اعتبارًا من منتصف ليل السبت الأحد”، متّهمًا الحكومة الشرعية بالفشل في تأدية واجباتها، و”باستمرار الصلف والتعنت في القيام بواجباتها”، و”تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض”.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعوديّة، أمس الأول (الإثنين)، رفضه لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي “الإدارة الذاتيّة” في جنوب اليمن، مطالباً “بوقف أيّ نشاطات أو تحرّكات تصعيديّة” مشدداً في نفس الوقت على “ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتّب عليه من تطوّرات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهوريّة اليمنيّة”، وفق بيان بثته وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة “واس”.

يشار إلى أن السعودية رعت في نوفمبر الماضي اتّفاقا بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، نص على تولي الانتقالي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية