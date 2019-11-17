المشهد اليمني

صحيفة سعودية: مقتل قيادات حوثية تلقت تدريبها على أيدي الباسيج الايراني

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المشهد اليمني

قتل ثلاثة قياديين حوثيين في محافظتي صعدة والضالع خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك مع الجيش اليمني الوطني.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر عسكرية يمنية قولها إن المليشيا خسرت 3 من كبار قادتها الذين تلقوا تدريبات على أيدي قوات «الباسيج» في طهران خلال السنوات الماضية، ضمن مجموعة يقدر عددها بـ200 شخص.

وأضافت المصادر أن القياديين «أبو الرضا» و«أبو طالب السفياني» قتلا في مواجهات مع قوات الشرعية في جبهة الملاحيظ برفقة عدد من مسلحيهم.

وأفادت أن القيادي الحوثي حسن محمد الوشلي المكنى «أبو سليمان» قتل مع نجله المكنى «أبو حسن» في الضالع.

وأكدت أن مستشفى الثورة بذمار يستقبل يومياً عشرات الجثث من القتلى قادمة من الضالع وصعدة، وأن غالبية القتلى ينتمون إلى المحافظة.

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