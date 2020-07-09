المندب نيوز

صحيفة فرنسية: علي محسن الأحمر “بابا القاعدة” في اليمن

9 يوليو، 2020
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صحيفة فرنسية: علي محسن الأحمر “بابا القاعدة” في اليمن

المكلا (المندب نيوز) إرم نيوز

وصفت صحيفة فرنسية نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بأنه ”بابا القاعدة“، متهمة الرجل الثاني بعد الرئيس عبدربه منصور هادي بالتنسيق مع التنظيم المتشدد.

ونقلت صحيفة  ”ليبراسيون“ عن مايكل هورتون، عضو مؤسسة ”جيمس تاون“ للبحث والتحليل حول الإرهاب، إشارته بأصابع الاتهام إلى علي محسن الأحمر، وقوله إن نائب الرئيس اليمني ”سهّل استخدام المسلحين ضد الحوثيين ونشرهم -أيضا- ضد المقاتلين في الجنوب“.

وتضيف الصحيفة نقلا عن الباحث هورتون أن ما سماه ”الاندماج مع القاعدة“ يعود إلى بداية الحرب في اليمن عام 2015، ومن الناحية الأيديولوجية فإن دعم ”القاعدة“ لحكومة هادي قائم، حسب قوله.

ويقول فرناندو كارفاخال العضو السابق في فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن للصحيفة الفرنسية إن ”هناك تعاونا بين القوات المسلحة الحكومية والقاعدة، وفي بعض المقاطعات استفاد مقاتلوها من المعدات والأموال العامة“.

لكن هارتون يخلص إلى أن ”هذه التحالفات مع القاعدة ستكون بالتأكيد أكثر تواترا … فالقوات الحكومية ضعيفة وتتكون إلى حد كبير من رجال غير مدربين على عكس القاعدة التي تضم مقاتلين“.

ويتساءل تقرير الصحيفة الفرنسية الذي تحدث عن جريمة اغتيال الصحفي الجنوبي نبيل القعيطي مطلع يونيو الماضي: ”من يقف وراء هذا البحث عن الصحفيين في عدن؟“.

وتجيب الصحيفة في افتراض بالقول: ”من بين المسارات ثمة احتمال أن تكون الحكومة المركزية في المنفى في الرياض هي الضالعة في ذلك بمساعدة مقاتلي القاعدة“.

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