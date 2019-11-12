صحيفة مقربة من علي محسن تكشف مضامين مبادرة سلام قدمتها جماعة الحوثيين للسعودية وهذه ابرز بنودها

قالت صحيفة أخبار اليوم انها علمت من مصادر خاصة في الرياض ان وفد جماعة الحوثي الانقلابية قام بتسليم مبادرة سلام بين الحوثيين للسلطات السعودية.

ونقلت الصحيفة المقربة من الفريق علي محسن الاحمر عن المصادر ان وفد جماعة الحوثي برئاسة اللواء على الكحلاني وحسين العزي تواجد في المملكة العربية السعودية بداية الاسبوع الماضي وغادرها الأربعاء عبر منفذ حدودي قام بتسليم مبادرة للسلام بين الجماعة والمملكة.

ووفقاً لذات المصادر فإن ابرز ماورد في مبادرة جماعة الحوثي الانسحاب من الحدود السعودية في اتجاة عمق الأراضي اليمنية بمسافة 30 إلى 40 كيلو وايضا منح المملكة ضمانات برعاية دولية بعدم الاعتداء عليها .

في مقابل ذلك توقف المملكة السعودية ما اسموة حربها على اليمن ووقف دعم الجيش الوطني

وكذلك التزام الحكومة السعودية بتحمل تكاليف إعمار ما دمرته الحرب في البنى التحتية .

واضافت المصادر ان الجانب السعودي قبل دراسة المبادرة المقدمة من جماعة الحوثي والذي سيتم الكشف عن تفاصيل أكثر عنها خلال الأيام القادمة.

وتأتي مبادرة جماعة الحوثي بالتزامن مع ضغوط أمريكية وبريطانية تُمارس على السعودية للتفاوض المباشر مع الحوثيين لابرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب على اليمن .

كما تأتي هذة التطورات متزامنة مع نجاح المملكة في رعاية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في الجنوب اليمني.