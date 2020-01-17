المشهد العربي

صحيفة مكة: ضبط شحنة وقود مٌسيرات في طريقها لمليشيا الحوثي

17 يناير، 2020
0

كشفت صحيفة مكة السعودية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن ضبط شحنة من وقود الطائرات المسيرة في الجوف، قبل وصولها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت أن موظفين في الجمارك أوقفوا شاحنتين تحملان 256 برميل وقود يستخدم في تموين الطائرات المسيرة وأنواع من الصواريخ، وأشارت الصحيفة إلى أن الشحنة كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة تينار.

وبحسب مصادر صحيفة مكة، فأن الشحنة كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة إحالة الأشخاص المسؤولين على نقل الحمولة إلى التحقيق.

وزودت إيران مليشيات الحوثي الموالية لها بطائرات مسيرة وصواريخ تعمل بالوقود السائل عبر التهريب.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثي شحنة صحيفة ضبط طريقها في لمليشيا مسيرات مكة وقود

إقرا أيضا

Photo of العرب اللندنية: إخوان الشرعية يخططون لتعطيل اتفاق الرياض

العرب اللندنية: إخوان الشرعية يخططون لتعطيل اتفاق الرياض

17 يناير، 2020
Photo of مصادر تنفي اندلاع اشتباكات بين الحزام الأمني ولجنة صرف المرتبات بأبين

مصادر تنفي اندلاع اشتباكات بين الحزام الأمني ولجنة صرف المرتبات بأبين

17 يناير، 2020
Photo of اليوم السعودية: المملكة تسعى نحو إحلال السلام باليمن

اليوم السعودية: المملكة تسعى نحو إحلال السلام باليمن

17 يناير، 2020
Photo of حملات حزام أبين.. جهود متواصلة تصنع جنوبًا آمنًا

حملات حزام أبين.. جهود متواصلة تصنع جنوبًا آمنًا

17 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق