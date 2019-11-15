المشهد اليمني

صحيفة: هادي يتراجع عن ترشيح ”معين عبدالملك ”للحكومة .. تعرف على البدلاء بالأسماء والصور؟

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 14 دقيقة
0 أقل من دقيقة
المشهد اليمني

قالت صحيفة لندنية، إن الرئيس هادي تراجع عن دعم “معين عبدالملك” كمرشح للحكومة المناصفة المتفق عليها في”اتفاق الرياض” .

ونقلت صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً عن مصادر سياسية لم تسمها القول إن الرئيس عبدربه منصور هادي تراجع عن موافقته باستمرار رئيس الوزراء الحالي في منصبه استجابة لرغبة التحالف العربي، حتى يتمكن من تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة، حيث يعتزم الرئيس هادي، بحسب المصادر، ترشيح نائب رئيس الوزراء الحالي سالم الخنبشي للمنصب والذي ينحدر من محافظة حضرموت.

وأكدت المصادر أن ترشيح الخنبشي الذي وقّع اتفاق الرياض عن الشرعية، لا يحظى بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة اليمنية إلى وضع مرشح بديل هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية لطفي باشريف في حال أصر الانتقالي على رفض المرشح السابق.

ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في بنود اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي يبدأ تنفيذ نصوص الاتفاق فور التوقيع عليه في خطوات مزمّنة من المفترض أن تنتهي في 3 فبراير 2020.

الوسوم
البدلاء بالأسماء ترشيح تعرف صحيفة عبدالملك على عن للحكومة معين هادي والصور يتراجع

مقالات ذات صلة

Photo of منتخبنا الوطني يتغلب على فلسطين بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ”فيديو”

منتخبنا الوطني يتغلب على فلسطين بهدف نظيف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ”فيديو”

منذ 46 دقيقة
Photo of ارتفاع أسعار العملات أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف اليوم؟

ارتفاع أسعار العملات أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف اليوم؟

منذ ساعة واحدة
Photo of جريمة مروعة.. مقتل شاب بآلة حادة داخل شقته بعدن

جريمة مروعة.. مقتل شاب بآلة حادة داخل شقته بعدن

منذ 5 ساعات
Photo of تقليص عدد الوزارات من 37 إلى 24 وإلغاء مناصب 8 وزراء يمنيين بشكل نهائي

تقليص عدد الوزارات من 37 إلى 24 وإلغاء مناصب 8 وزراء يمنيين بشكل نهائي

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق