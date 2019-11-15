صحيفة: هادي يتراجع عن ترشيح ”معين عبدالملك ”للحكومة .. تعرف على البدلاء بالأسماء والصور؟

قالت صحيفة لندنية، إن الرئيس هادي تراجع عن دعم “معين عبدالملك” كمرشح للحكومة المناصفة المتفق عليها في”اتفاق الرياض” .

ونقلت صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً عن مصادر سياسية لم تسمها القول إن الرئيس عبدربه منصور هادي تراجع عن موافقته باستمرار رئيس الوزراء الحالي في منصبه استجابة لرغبة التحالف العربي، حتى يتمكن من تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة، حيث يعتزم الرئيس هادي، بحسب المصادر، ترشيح نائب رئيس الوزراء الحالي سالم الخنبشي للمنصب والذي ينحدر من محافظة حضرموت.

وأكدت المصادر أن ترشيح الخنبشي الذي وقّع اتفاق الرياض عن الشرعية، لا يحظى بموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة اليمنية إلى وضع مرشح بديل هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية لطفي باشريف في حال أصر الانتقالي على رفض المرشح السابق.

ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في بنود اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي يبدأ تنفيذ نصوص الاتفاق فور التوقيع عليه في خطوات مزمّنة من المفترض أن تنتهي في 3 فبراير 2020.