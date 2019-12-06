صخرة ايلة للإنزلاق على قرية الخرابة بمديرية ماويه شرقي تعز

ناشد أهالي عزلة أشجور بمديرية ماوية شرقي تعز الحكومة بالتدخل لإزالة صخرة القرن المطلة على إحدى عزل المنطقة بالمديرية.

وافاد الأهالي لمراسلنا ان صخرة ضخمة مهددة بالانزلاق فوق قرية الخرابة باتت تهدد مساكن الاهالي بعد بروز تشققات على حواف الصخرة.

واضاف الاهالي انه سبق وان تم إبلاغ السلطات المحلية بالتدخل غير انها لم تقدم حلول للتخلص من خطر الصخرة التي قد تنزلق باي لحظة على رؤوس سكان المنطقة، علاوة إلى كونها باتت مصدر خوف وقلق لأهالي المنطقة.