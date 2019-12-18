صخرة ريال مدريد يحذر من خطورة ميسي قبل الكلاسيكو

فاران يتحدث عن مواجهة ميسي وشعوره بمباريات الكلاسيكو

فريق عمل يوروسبورت عربية

أكد رافايل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني على صعوبة إيقاف ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة مؤكداً أنه يحتاج إلى جهود الجميع لإيقافه.

وحذر فاران من خطورة ميسي قبل مباراة الكلاسيكو التي ستجمع فريقه ببرشلونة بالليغا مؤكداً أن التعامل معه مثل أي خصم آخر ستكون نتائجه كارثية على الملكي في النهاية.

صورة.. ميسي خلال إحدى مباريات الكلاسيكو

وخلال تصريحات صحفية قال فاران: “ميسي لاعب مميز ولا يمكنك التعامل معه مثل التعامل مع أي لاعب آخر”.

وتابع: “لديه خصائص فريدة ويحتاج إلى تركيز كبير من المدافع وعلى الجميع أن يشارك في عملية إيقافه لأنه يحتاج إلى جهد جماعي ولا يمكن ترك مساحة ولو صغيرة أمامه في الملعب”.

اقرأ أيضاً: نيمار يقترح عدم منافسة ميسي على الكرة الذهبية!

كما تحدث فاران عن مباراة الكلاسيكو بوجه عام ونجاح برشلونة في الخروج بنتائج إيجابية في آخر سبع مباريات بكافة المسابقات.

وقال فاران: “مباراة الكلاسيكو دائماً ما تحمل طابع خاص وفريد”.

تطبيق يوروسبورت عربية يأخذك إلى مدرج فريقك المفضل..

Android

IOS

وتابع: “لا أرى فرقاً كبيراً في مستواهم عن ذي قبل لديهم دائماً نفس الهوية وأسلوب لعب جماعي مميز في المباريات وينتهجون نفس الفلسفة واللاعبون المهمون هم أنفسهم”.

وأضاف: “نعلم جيداً أنه من الصعب دائماً اللعب أمامهم لكننا نعلم تماماً وندرك ما يمكننا أن نتوقعه”.

لمتابعة حساب الكرة السعودية عبر انستجرام

لمتابعة حساب فرجة عبر انستجرام

وأكمل: “أعتقد أن في مثل هذه الأنواع من المباريات الكبرى ترغب دائماً في الدخول إليها والمشاركة بها بثقة كبيرة”.

وأتم: “إنه أمر خاص بدون شك عندما يتوجه الفريقان إلى الملعب يتركون شكوكهم بجانبهم في النهاية هي معركة ولا يهم كيف كانت المباريات الأخيرة عندما تبدأ المباراة فكل شيء يبدو مختلفاً”.