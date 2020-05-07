المشهد العربي

صدمة جديدة لأسعار صرف الريال

7 مايو، 2020
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في صدمة جديدة، هبطت أسعار صرف الريال، خلال تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي687692
AEDدرهم إماراتي182.5183
SARريال سعودي181.5182

أسعار صرف الريال في حضرموت







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي685690
AEDدرهم إماراتي182183
SARريال سعودي181182

أسعار صرف الريال في صنعاء







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي600603
AEDدرهم إماراتي159.1159.4
SARريال سعودي158.1158.4

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الريال جديدة صدمة صرف لأسعار

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