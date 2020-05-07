صدمة جديدة لأسعار صرف الريال

في صدمة جديدة، هبطت أسعار صرف الريال، خلال تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 687 692

AED درهم إماراتي 182.5 183

SAR ريال سعودي 181.5 182







أسعار صرف الريال في حضرموت

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 685 690

AED درهم إماراتي 182 183

SAR ريال سعودي 181 182







أسعار صرف الريال في صنعاء