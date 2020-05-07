المشهد العربي
صدمة جديدة لأسعار صرف الريال
في صدمة جديدة، هبطت أسعار صرف الريال، خلال تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|687
|692
|AED
|درهم إماراتي
|182.5
|183
|SAR
|ريال سعودي
|181.5
|182
أسعار صرف الريال في حضرموت
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|685
|690
|AED
|درهم إماراتي
|182
|183
|SAR
|ريال سعودي
|181
|182
أسعار صرف الريال في صنعاء
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|600
|603
|AED
|درهم إماراتي
|159.1
|159.4
|SAR
|ريال سعودي
|158.1
|158.4
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