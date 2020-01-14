صدمة كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني الجديد: لم أحلم يوماً بقيادة البارسا



أكد كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني، إنه لم يحلم على الإطلاق تولى تدريب البلوجرانا يوماً ما، موجهاً الشكر لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا وإيريك أبيدال السكرتير الفنى للفريق الكتالونى، وكان فريق برشلونة قد أعلن بشكل رسمي عن تعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق، مدرباً لبرشلونة خلفاً لإرنستو فالفيردي التى تمت إقالته بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى بـ “جدة”.















قال سيتين فى مؤتمر صحفي: “أشكر هذه المؤسسة الرائعة واشكر بارتوميو وابيدال، لم أحلم ابدا في حياتي ان اكون يوما ما في البارسا، وهذا يوم مميز بالنسبة لي، لدي رغبة كبيرة لمواجهة هذا التحدي الكبير، والاهم هو توصيل الافكار للاعبين، الاعتماد على اللاعبين والرغبة في الفوز والثقة”.







أضاف: “بالأمس كنت مع الأبقار في مزرعتي الصغيرة، واليوم ادرب اكبر فريق في العالم، ولا يمكن ان اجعل اسم هذا النادي افضل، لأنه وصل للقمة، لدي علاقة جيدة مع فالفيردي وهو رائع وخصم مميز عندما واجهته، واقيم كثيرا عمله وشخصيته”.















أوضح: “بكل تأكيد سنكون في افضل وضع لتقديم افضل عمل، ولكن العمل الحقيقي هو هنا، لدي قناعات معينة، هذا اسلوب حياتي، وسوف اواصل ذلك هنا، من الصعب ان تخرج من ذهني قناعاتي، انا ادافع عن اسلوبي في التدريب، وانا اموت من اجل اللاعبين”.







تابع: ” هدفي هو الفوز بكل شيء ممكن، هذا النادي ليس لديه طريق آخر، فقط يجب التحسن، وتحقيق كل الالقاب إلى جانب لعب الكرة الجميلة، الطريق الافضل للفوز هو لعب كرة قدم جميلة، احيانا لا تفوز، ولكن يجب ان تلعب باسلوب جميل”.













وحول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، علق سيتين قائلاً: “انا أدرب ميسي الافضل في العالم شيء لا يوصف، انا كأني في حلم، الحقيقة قلت لميسي انا معجب بك، انا اجلس واشاهده دائما، استمتع بما يقدمه”.







إستمر كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد فى حديثه قائلاً: ” في كل مرة يأتي مدرب جديد دائما هناك روح جديدة في اللاعبين، ويلاحظ فوريا، ومع مرور الوقت يذهب، ولكن هذا التغيير ايجابي، يجب ان نحافظ على نفس احساس اول تدريب، ليس هناك مدرب يشبه مدرب آخر، كل مدرب لديه اسلوب خاص مع اللاعبين، لا اعرف ما اذا كان اسلوبي افضل او اسوء”.



















أكمل: ” اذا فكرت ان كل شيء على ما يرام هذا خطأ، من الصعب ان يكون كل شيء على ما يرام، يجب اقناع اللاعبين بالمشروع وايصال التفاصيل الصغيرة، والتواصل مع اللاعبين، عملت مع 20 مدرب في مسيرتي كلاعب، ولكن كل مدرب مختلف، انا اصل بطاقة كبيرة، ولديه افكار واضحة، ونعرف شخصية البارسا”.















وعن إرنستو فالفيردي المدرب المُقال، قال سيتين: ” كنت في غرفة الملابس اليوم وشاهدت فالفيردي يودع اللاعبين، وتحدثت برفقة أبيدال مع اللاعبين وهم محترفين ويعرفون قيمة كيكي ويعرفونه كمدرب، وكانوا قمة في السعادة، وتحدثنا عن الاسابيع الاخيرة، ابيدال ومساعديه قدموا اسم كيكي وقبلناه كإدارة”.























واصل: ” نشكر فالفيردي على عمله، وما قام به مع الفريق، وليس سهلا ان تستلم تدريب فريق في الصدارة، ووجدت اليوم ان اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في العمل، وسوف يفهمون الافكار بسرعة، لن يكون هناك اي صعوبات بأن نحافظ على المستوى العالي، وان لا تهرب منا مباراة كما حصل في السوبر”.







وبخصوص طريقة لعب برشلونة، علق كيكي سيتين: ” اعرف البارسا منذ فترة طويلة، ولدي افكار واضحة يجب ان تصل للاعبين، يجب ان نعمل لنحقق ذلك على ارض الواقع، الفوز اليوم انتهى يجب ان نفكر في المباراة المقبلة وهكذا، يجب ان نفكر في عظمة هذا الفريق، وهذا حافز للاعبين وللمدرب”.







وعن إصابة الأوروجوايانى لويس سواريز وغيابه عن برشلونة لنهاية الموسم، قال سيتين: “سنرى كيف سنعوض سواريز، الواقع هو انك اذا لم تتعايش مع اللاعبين لا يمكن ان تعرفهم جيدا واين يمكن ان يصلوا، كل شيء حدث بسرعة، اليوم اتعرف على الفريق، وهناك اشياء كثيرة يجب ان نتحدث عنها، وننفذها في التدريب وفي المباريات”.







أضاف: ” أنا قلق حول سواريز المصاب، اما بالنسبة للرسم التكتيكي، المهم هو الفلسفة، هذا شيء لا اغيره، يجب أن نكون واضحين بشأن ما نلعبه، دعونا نقدر قيمة التغيير 4-3-3 أو 4-4-2، ولكن الفلسفة لا تتغير، بينما يمكن تغيير الرسم التكتيكي”.







إختتم كيكي سيتي تصريحاته قائلاً: ” لم يستغرق الأمر 5 دقائق لأقول نعم للبارسا، لقد كانت مفاجأة عندما تم إبلاغي بالأمس، ليس لديّ درجات علمية، سيرتي الذاتية ليست كبيرة جدا”.