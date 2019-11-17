صدمة مجتمعية بعد نشر صورة الشاب القاصر قاتل خاله بالمعلا

اثار نشر صورة لقاتل الشاب جلال خالد صدمة مجتمعية في عدن .

ونشر نشطاء نقلا عن مصادر أمنية صورة للقاتل الرئيسي يونس طارق والبالغ من العمر 15 عام.

وقام يونس طارق بقتل خاله جلال خالد في شقته بحي المعلا.

واثارت الواقعة صدمة مجتمعية كون ان القتلة الثلاثة لاتتجاوز اعمارهم الـ 15 عاما.

ووفق القانون اليمني فان القتلة قاصرين .

ودعا نشطاء وحقوقيون ومهتمون بضرورة الوقوف أمام هذه الجريمة المروعة .

وقال نشطاء ومهتمون ان الواقعة ربما تعكس انهيارا مجتمعيا كبيرا .