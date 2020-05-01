عدن تايم
صدور تعميمات باعتماد قرارات للمحافظ البحسني في وادي حضرموت
اصدر وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الواداي والصحراء الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري تعميما لكافة مدراء المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في عموم مديريات الوادي والصحراء.
ويأتي التعميم بخصوص اعتماد قرارات المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني في تعيين كل من الاخ ابراهيم ابوبكر هدار الهدار مديرا عاما لمكتب الخدمة المدنية بوادي حضرموت وكذا تعيين الاخ محمد احمد عبد الكبير باحميد مديرا عاما للهيئة العامة للموارد المائية م / حضرموت
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