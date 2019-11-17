التغيير نت

صدور قرار تعين جديد..تفاصيل +وثيقة

التغيير نت التغيير نت منذ 6 دقائق
0 أقل من دقيقة

عين مدير أمن تعز، منصور الأكحلي، أحد عناصر حزب الإصلاح الإخواني مساعداً لمدير البحث الجنائي بالمخالفة للقانون.

وأصدر الأكحلي، قبل 4 أيام، قراراً باختيار ضابط برتبة رائد يدعى ماجد محمد مهدي مرشد، مساعداً لمدير إدارة البحث الجنائي في تعز.

وتنص اللائحة الداخلية لقانون هيئة الشرطة، على أن تكون رتبة المرشح لمنصب مساعد مدير إدارة البحث الجنائي، عقيداً مع 5 سنوات خبرة في المجال، بالإضافة إلى تدرج وظيفي لمدة 18 سنة.

ويعمد مدير الأمن في تعز المدعوم إخوانياً إلى إثارة المشاكل عبر تعيينات عدة لاستكمال سيطرة عناصر الإخوان على جميع مفاصل العمل الأمني.

الوسوم
تعين جديدتفاصيل صدور قرار وثيقة

مقالات ذات صلة

Photo of بعد استهداف المناطق السكنية القوات الجنوبية ترد بهجوم عنيف على الحوثيين تفاصيل

بعد استهداف المناطق السكنية القوات الجنوبية ترد بهجوم عنيف على الحوثيين تفاصيل

منذ 32 دقيقة
Photo of حملة اعلامية يمنية تتصدر ترند عالمي.زتفاصيل

حملة اعلامية يمنية تتصدر ترند عالمي.زتفاصيل

منذ ساعة واحدة
Photo of كشف حقيقة افتتح مطار صنعاء الدولي.. تفاصيل

كشف حقيقة افتتح مطار صنعاء الدولي.. تفاصيل

منذ 9 ساعات
Photo of المقدشي يصدر توجيه هام لكافة القيادات العسكرية.. تفاصيل

المقدشي يصدر توجيه هام لكافة القيادات العسكرية.. تفاصيل

منذ 9 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق