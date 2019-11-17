صدور قرار تعين جديد..تفاصيل +وثيقة





عين مدير أمن تعز، منصور الأكحلي، أحد عناصر حزب الإصلاح الإخواني مساعداً لمدير البحث الجنائي بالمخالفة للقانون.

وأصدر الأكحلي، قبل 4 أيام، قراراً باختيار ضابط برتبة رائد يدعى ماجد محمد مهدي مرشد، مساعداً لمدير إدارة البحث الجنائي في تعز.

وتنص اللائحة الداخلية لقانون هيئة الشرطة، على أن تكون رتبة المرشح لمنصب مساعد مدير إدارة البحث الجنائي، عقيداً مع 5 سنوات خبرة في المجال، بالإضافة إلى تدرج وظيفي لمدة 18 سنة.

ويعمد مدير الأمن في تعز المدعوم إخوانياً إلى إثارة المشاكل عبر تعيينات عدة لاستكمال سيطرة عناصر الإخوان على جميع مفاصل العمل الأمني.