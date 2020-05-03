ابابيل نت

صدور قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري للواء يتبع الانتقالي

3 مايو، 2020
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اصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرار جمهوري بتعيين قائدا للواء اول مشاه بحري سبق وتمرد على الشرعية واعلن ولائه للمجلس الانتقالي في سقطرى.

ووفق قرار التعيين، تم تعيين العقيد علي أحمد، قائدا للواء أول مشاة بحري (تابع للمنطقة العسكرية الثانية)، وترقيته إلى رتبة عميد، والعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وينحدر القائد الجديد من سقطرى، وكان قائدا للنقطة البحرية بالمحافظة (قوات تتبع البحرية اليمنية).

ومن المتوقع أن يواجه القرار عقبات أمام تنفيذه في ظل مواصلة 5 كتائب من اللواء أول مشاة بحري، تمردها على الحكومة إثر إعلان ولائها لـ”الانتقالي”، إضافة إلى سيطرة مسلحي الأخير على مقر قيادة اللواء، وفق مراقبين.

والأسبوع الماضي، عينت الحكومة العميد ناشر باجري (من محافظة حضرموت) قائدا للواء أول مشاة بحري.

إلا أن محاولات تسليمه قيادة اللواء فشلت عقب رفض وعرقلة رئيس أركان اللواء، والقائم بأعمال قائده العميد ناصر قيس (من محافظة أبين)، وتسليم الأخير مقر القيادة لقوات “الانتقالي”، وفق مسؤول حكومي يمني تحدث آنذاك.

ويأتي القرار الجديد بعد اشتباكات عنيفة الجمعة، بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي عقب ثاني محاولة من الأخير لاقتحام مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى.

كما تأتي هذه التطورات في سقطرى الواقعة ضمن ما يعرف بالمحافظات الجنوبية، عقب إعلان المجلس الانتقالي، السبت الماضي، تدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”، وسط رفض عربي ودولي.

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