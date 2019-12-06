صدور قرار جمهوري جديد





بين الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وكيلاً جديداً لمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن) بقرار جمهوري غير معلن.

وأصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميما بشأن تعيين وكيلا للمحافظة لشؤون الشهداء والجرحى بقرار من الرئيس هادي.

وعمم المحافظ البحسني لمدراء عموم مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومدراء عموم المديريات بالمحافظة تعميما حمل الرقم “34” لعام 2019م بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم “1” لسنة 2019م بشأن تعيين حسن سالم علي الجيلاني وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الشهداء والجرحى.