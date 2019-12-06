التغيير نت

صدور قرار جمهوري جديد

6 ديسمبر، 2019
0


بين الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وكيلاً جديداً لمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن) بقرار جمهوري غير معلن.

وأصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميما بشأن تعيين وكيلا للمحافظة لشؤون الشهداء والجرحى بقرار من الرئيس هادي.

وعمم المحافظ البحسني لمدراء عموم مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومدراء عموم المديريات بالمحافظة تعميما حمل الرقم “34” لعام 2019م بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم “1” لسنة 2019م بشأن تعيين حسن سالم علي الجيلاني وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الشهداء والجرحى.

الوسوم
جديد جمهوري صدور قرار

مقالات ذات صلة

Photo of التحالف العربي يصدر قرارا بحق قوات الحماية الرئاسية ..وثيقه

التحالف العربي يصدر قرارا بحق قوات الحماية الرئاسية ..وثيقه

6 ديسمبر، 2019
Photo of ماهي اسباب الاغتيالات في عدن ومالهدف منها ؟؟ا

ماهي اسباب الاغتيالات في عدن ومالهدف منها ؟؟ا

5 ديسمبر، 2019
Photo of الضالع.. الوحدة التنفيذية للنازحين تدشن التحقق الثالث من المسح الشامل للنازحين في مديرية قعطبة

الضالع.. الوحدة التنفيذية للنازحين تدشن التحقق الثالث من المسح الشامل للنازحين في مديرية قعطبة

5 ديسمبر، 2019
Photo of دار النشر “لامبرت” العالمية تتولى نشر كتاب الصحافة اليمنية في مواجهه الحرب

دار النشر “لامبرت” العالمية تتولى نشر كتاب الصحافة اليمنية في مواجهه الحرب

5 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق