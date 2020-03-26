أخبار نادي برشلونة

صراع بين برشلونة والريال على التعاقد مع مدافع لايبزيج

26 مارس، 2020
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أوباميانكو


كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن وجود صراع بين عملاقى الليجا الإسبانى، برشلونة وريال مدريد على التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألمانى فى الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن أوباميكانو يحظى باهتمام كبير من الميرنجى والبارسا، خاصة وأن عقده مع النادى الألمانى ينتهى فى صيف 2021، وهو ما قد يجبر لايبزيج على بيعه عقب نهاية الموسم الجارى حتى يستفيد ماليا من ورائه.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد يعتمد فى مساعيه للتفوق على برشلونة فى السباق نحو المدافع الفرنسى أن ممثليه هم نفس مملثى الألمانى تونى كروس.

ويحتل برشلونة صدارة الدورى الإسبانى قبل التوقف فى الجولة الـ 27 بسبب تفشى فيروس كورونا بفارق نقطتين عن الريال.

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