صراع حاد بين الرياض وابوظبي حول جاكرتا .. بقلم محمد عبد الله

السودان اليوم:

صراع بدأت ملامحه تظهر فى الافق بين الشقيقين المتنافسين فى الخليج ، وشهدت الفترة الماضية صراعا محموما بين الرياض وابوظبى لكسب النفوذ باحدى اكبر بلدان العالم الاسلامى من حيث السكان والمتميزة بموقع جيوسياسى مهم وهى الأرخبيل الاندونيسي ، والمعروف ان جاكرتا تمثل احدى الحواضر البارزة فى العالم الاسلامى خاصة وفى الشرق ككل ، وتعتبر اندونيسيا من البلدان المؤثرة فى اقليمها ، ولا تسعى الرياض وابوظبى الى التعاون فى مابينهما بهذا الملف وانما تسعى كل واحدة منهما الى الفوز بكسب ثقة جاكرتا وان يكون ذلك على حساب الاخرى بل لايهدا لاحداهما بال إلا باخراج الاخرى من المكان ككل ، وهذا النفور موجود رغم الحلف بين البلدين وتوحيد مواقفهما فى ملفات مهمة اخرى اهمها شن العدوان على اليمن والتآمر على سوريا والعراق ومحور المقاومة ككل ، والارتماء التام فى احضان امريكا والتسليم لها ، والموقف المشترك من سرقة القرن واعنداء ترامب على القدس والقضية الفلسطينية ككل ، ومناصرة العدو الصهيونى والوقوف معه علنا ضد إرادة الامة ، كل هذه المواقف المشتركة بين البلدين لم تجعهلما ينسقان معا ويتعاونان مع اندونيسيا وانما برز صراعهما حولها واضحا وشهد عليه الجميع.

وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قالت إن الإمارات تسعى لإزاحة السعودية عن إندونيسيا ، وانها تشتغل الفتور بين الرياض وجاكرتا من ناحية، وعلاقات محمد بن زايد بالرئيس جوكو ويدودو من ناحية أخرى.

وتتحدث الوكالة عن سعى كل من محمد بن زايد و ويدودو للاستفادة من الاخر ماليا ، فابوظبى تسعى لكسب أسواق خارجية جديدة وأرض خصبة لاستثماراتها ، وجاكرتا تريد شريكا قويا تستفيد منه في تنفيذ مشاريعها وخططها الطموحة، وهو ما كان محور تقارب الطرفين

ووفق “بلومبرغ”، فإن هذا الازدهار في العلاقات الإماراتية الإندونيسية جاء في وقت تشهد فيه علاقات جاكرتا والرياض حالة من الفتور زادت وطأته خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس ويدودو عين محمد بن زايد في رئاسة لجنة ستشرف على إنشاء عاصمة جديدة لإندونيسيا بتكلفة تقدر بنحو 34 مليار دولار، والتي ربما تكون أكثر المشاريع الحضرية طموحًا في العالم، وهو تعيين يظهر طبيعة العلاقة بين الشخصين.

وتحدثت الوكالة أيضا عن الزيارة التي قام بها محمد بن زايد لإندونيسيا في الصيف الماضي حيث كان يتجول في الحدائق الاستوائية بجوار القصر الرئاسي الصيفي في إندونيسيا ، وعرض ولي عهد أبوظبي آنذاك بناء مسجد كبير لمضيفه ، في لفته حاول من خلالها التدليل على سخائه.

وفي السياق، بينت الوكالة أن الرئيس الإندونيسي حريص على إيجاد مستثمرين في برنامج طموح للبنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار، فيما يتطلع “بن زايد” إلى توسيع تواجد بلاده في الأسواق الآسيوية سريعة النمو.

ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي المهتم بالشأن الإندونيسي “كيفين أوروركي”، قوله إن “السبب الرئيسي خلف تعيين إندونيسيا لولي العهد ليكون واحداً من مستشاري إقامة العاصمة الإندونسية الجديدة يتمثل في جذب الاستثمار، لا سيما في مجال الطاقة”.

وأضاف أنه “مع تطلع بن زايد إلى توسيع وجود بلاده في الأسواق الآسيوية سريعة النمو وتنويع اقتصاد أبوظبي، فإن إندونيسيا المكتظة بالسكان تشكل فرصة استثمارية كبيرة ومدخلًا إلى آسيا.

وذكرت “بلومبرغ” أنه مع أن المملكة العربية السعودية دُعيت للاستثمار في صندوق إندونيسي، والذي سيوفر المال للعاصمة الجديدة، إلا أن أنها أشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تراجعت في السنوات الأخيرة.

وأضافت: “في 2017، أعرب ويدودو علناً عن خيبة أمله لأن المملكة العربية السعودية فضلت الاستثمار في الصين على إندونيسيا خلال جولة الملك سلمان الآسيوية”.

وأوضحت “بلومبرغ” أن العلاقات السعودية-الإندونيسية استمرت في الفتور بعد جريمة قتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، إضافة إلى إعدام السعودية لعاملة منازل إندونيسية.

ومن بين أسباب فتور العلاقات بين جاكرتا والرياض أيضا أنه في عام 2019، ألغى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” فجأة توقفه في إندونيسيا وماليزيا خلال جولة إقليمية.

ولفت “أوروركي” إلى أنه ليس لدى الإمارات وإندونيسيا سجل حافل في التعاون الاقتصادي إلى الآن، لافتاً إلى أن جائحة فيروس كورونا قد تؤخر بناء العاصمة الإندونيسية الجديدة إلى ما بعد فترة رئاسة “ويدودو” الرئاسية، مما قد يجعل مستقبلها في أيدي خلفه.

وتعد إندونيسيا موطنا لأكبر عدد من المسلمين في العالم، فمن بين 265 مليون شخص في البلاد، هناك 225 مليونا يتبعون الإسلام.

انها مساع حميمة لمحمد بن زايد لكسب الجولة واخراج الرياض من اندونيسيا وقد بدأت ملامح الصراع فى الوضوح وحتى الان الغلبة لمحمد بن زايد .