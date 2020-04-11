صرف بطاقات الاستفادة من مساعدات برنامج الغذاء العالمي بمسيمير لحج

دشنت صباح اليوم السبت المؤسسة الطبية الميدانية بمديرية المسيمير محافظة لحج عملية صرف بطاقات الاستفادة من مشروع المساعدات النقدية الذي يقدمه برنامج الغذاء العالمي للأسر الفقيرة في المديرية.

وقال بسام جمال منسق المشروع بالمسيمير بانه قد جرى اثناء عملية توزيع البطاقات توعية المستفيدين بأهمية إتباع الإجراءات الصحية السليمة في كل تعاملاتهم الحياتيه وجعلها عادات يومية سائدة لديهم لوقاية انفسهم واسرهم من فيروس كورونا القاتل.

واوضح في تصريح صحفي بان المؤسسة الطبية الميدانية اكدت على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة من هذا الوباء وقعاً عملياً اليوم من خلال نشر الوعي الصحي بين اوساط المستفيدين وحثهم بأهمية وضع الكمامات وتعقيم الأيدي وغسلها بالصابون والمطهرات وترك مسافات متباعدة في الطوابير عند إستلام البطائق او المساعدات وفصل طوابير الرجال عن طوابير النساء وجعل مسافة لا تقل عن المتر الواحد في الطابور بين الشخص والآخر.

ونوه في ختام حديثه الى انه قد جرى توعية كل مستفيد على حده بضرورة الحفاظ على هذه البطاقة لما تمثله من اهمية كبيرة في هذا المشروع بالإضافة الى توزيع عدد من الملصقات الإرشادية والبروشورات التوعوية الخاصة بطرق الوقاية من وباء كورونا.