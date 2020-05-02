كريتر سكاي

صرف مخصصات مالية مقدرة ب50 مليون ريال لكل مديرية لشفط مياه الامطار بالعاصمة عدن

2 مايو، 2020
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كريترسكاي/خاص

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي،  وثائق تؤكد صرف مخصصات مالية بواقع “50 مليون” لكل مديرية من مديريات العاصمة عدن. 

وكشف الناشطون ان هذه المبالغ قد خصصت لأعمال شفط مياه الأمطار ومعالجة أضرار السيول الاخيرة بعدن. 
وتسائل البعض، ان رغم صرف هده المبالغ الطائلة، لكن لم تشهد المدينة اي تحرك يذكر لتخلص من المستنقعات المنتشرة على الأرض.  .
وتعصف بالعاصمة عدن، منذ سقوط الامطار، اوبئة وحميات راح ضحيتها عشرات من الوفيات مؤخرا .

 

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