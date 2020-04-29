صرف 10 الف ريال لكل أسرة نازحة تضررت من الأمطار في عدن



عدن تايم/ سبا



دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر،اليوم، المساعدة النقدية العاجلة لنازحي المحافظة المتضررين من هطول الامطار في مخيمات عدن ولحج.

واوضح المحافظ بحسب وكالة سبا ان إجمالي المبلغ الذي تم توزيعه 31 واحد وثلاثين مليون ريال ،استفاد منه 3100 اسرة نازحه في عدن ولحج.

واكد أهتمام السلطة المحلية بكافة ابناء المحافظة وعلى وجه الخصوص النازحين الذين شردتهم من ديارهم ميليشات الحوثي..موجها المعنيين بمتابعة ومعالجة أوضاع النازحين في كافة المخيمات.