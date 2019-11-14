العربية نت

صعدة.. الجيش اليمني يدمر رتلاً حوثياً ومصرع قيادي ميداني

العربية نت العربية نت منذ 4 دقائق
0 أقل من دقيقة

المصدر: العربية. نت – أوسان سالم

اعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، عن تدمير رتلاً عسكرياً قتل فيه قيادي تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات اقصى شمال البلاد.

وأكد قائد محور آزال العميد كنعان الاحصب، أن قوات الجيش الوطني استطاعت استدراج رتلاً عسكرياً للميليشيا الحوثية بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال “وعواع” ووداي “الثعبان” لتقوم باستهدافهم بعدة كمائن بعد توغلهم.

وأشار الاحصب، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن العملية أسفرت عن قتل وجرح الكثير من عناصر الميليشيا من بينهم القيادي المسؤول عن العملية الملقب بـ”منبه٢” بحسب جهاز المناداة الذي عثر عليه بحوزته بجانب الجثة.

وتدور معارك شبه يومية في عدد من جبهات القتال بصعدة تتكبد فيها الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

الوسوم
الجيش اليمني حوثيا رتلا صعدة قيادي ميداني ومصرع يدمر

مقالات ذات صلة

Photo of فيديو.. متسللون حوثيون تركوا مصاباً واسعفته القوات المشتركة

فيديو.. متسللون حوثيون تركوا مصاباً واسعفته القوات المشتركة

منذ ساعة واحدة
Photo of حكومة اليمن: نعود إلى عدن قريباً بموجب اتفاق الرياض

حكومة اليمن: نعود إلى عدن قريباً بموجب اتفاق الرياض

منذ 4 ساعات
Photo of شاهد.. “مسام” يتلف مئات الألغام الحوثية شمال الجوف

شاهد.. “مسام” يتلف مئات الألغام الحوثية شمال الجوف

منذ 6 ساعات
Photo of اليمن.. أكثر من مليوني حالة إصابة بالكوليرا في 3 أعوام

اليمن.. أكثر من مليوني حالة إصابة بالكوليرا في 3 أعوام

منذ 11 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق