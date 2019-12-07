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صعدة.. قيادي حوثي يقتل امرأة منعتهم من هدم منزلها

7 ديسمبر، 2019
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المصدر: العربية.نت – أوسان سالم 

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على قتل امرأة في منطقة زور وادعة بمديرية “الصفراء” في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، أثناء محاولتها منع الجرافات التابعة للميليشيا الحوثية من هدم منزل العائلة.

وأفاد مصدر محلي أن القيادي الحوثي المدعو “لطف العواوي” باشر هو ومرافقيه بإطلاق النار على المرأة وأردوها قتيلة ومنعوا أقاربها من إسعافها حتى فارقت الحياة”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال المصدر “إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تنفذ حملة بسط وتخريب في أراضٍ وعقارات المواطنين، بحجة أنها أراضٍ وعقارات تابعة للأوقاف وأملاك الدولة”.

وتمارس الميليشيات الحوثية انتهاكات مستمرة في مناطق سيطرتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، تحت سلسلة من المبررات، غير أن محافظة صعدة، والتي تعد معقل زعيمهم، تعاني من الانتهاكات الحوثية منذ نحو عقدين من الزمن، بسبب ممارساتهم الطائفية وتمردهم المسلح.

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