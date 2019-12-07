صعدة.. مقتل امرأة على يد مسلح حوثي في مديرية الصفراء

قتلت امرأة برصاص مليشيا الحوثي، أثناء محاولتها منعهم هدم منزلها، في مديرية الصفراء، بمحافظة صعدة، اقصى شمال البلاد.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصادر محلية “أن عناصر حوثية بقيادة المدعو لطف العواوي، قدمت إلى منطقة “زور وادعة” بمديرية الصفراء، و بدأوا بهدم منزل المواطنة باستخدام جرافة”.

وذكرت المصادر “أنه عندما حاولت المواطنة منعهم من هدم المنزل، اطلق عناصر المليشيا الرصاص الحي عليها، مما أدى إلى استشهادها على الفور”.

وأوضحت أن المليشيا الحوثية، تنفذ حملة بسط على أراضي ومنازل المواطنين في المديرية، وتستخدم الجرافات لهدم المباني التابعة المواطنين في تلك الاراضي.

وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جرائمها البشعة بحق المدنيين بمختلف انواعها من تنكيل وقصف وتلغيم وتفجير للمنازل