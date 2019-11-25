المشهد اليمني

صعده..الجيش الوطني يسيطر على عدد من المواقع شرق مركز مديرية باقم

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 7 دقائق
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المشهد اليمني

شن أبطال الجيش الوطني بمساندة مقاتلات و مدفعية تحالف إعادة اعادة الشرعية في اليمن هجوما واسعا استمر لمدة ثلاثة أيام على مواقع كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا الحوثية شرق مركز مديرية باقم باتجاه مديرية الصفراء محافظة صعدة .

و أكد قائد محور ازال قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي أن أبطال الجيش الوطني في محور آزال شنوا هجوما مباغتا على مواقع للحوثيين شرق مركز مديرية باقم باتجاه مديرية الصفراء من ثلاثة محاور تمكنوا خلاله من السيطرة على عدد من التباب والمواقع شرق جبل الوعواع و شرق وادي الثعبان باتجاه مديرية الصفراء و مواقع أخرى شرق قرية آل مزهر باتجاه طريق الرزامات ؛ بعض تلك المواقع حاول الحوثيون الالتفاف منها باتجاه مواقع محور آزال خلال الفترة الماضية وتم دحرهم .

و ذكر العميد الحارثي أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن ثلاثين حوثيا على رأسهم المدعو ابو محمد الغولي الذي ينحدر من مديرية كشر محافظة حجة، فيما لاذ البقية بالفرار مخلفين ورائهم جثث قتلاهم و أسلحة خفيفه ومتوسطه عبارة عن قناصات ومعدلات مختلفه وبنادق ..

وبالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف إعادة الشرعية في اليمن أطقم عسكرية تم رصدها واعطابها و مقتل واصابة من عليها حيث كان يحاول الحوثيون من خلالها تعزيز عناصرهم إلا انه تم استهدافهم والسيطرة على تلك المواقع .

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المشهد اليمني

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