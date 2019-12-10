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صعود التضخم إلى 60 بالمئة في نوفمبر

10 ديسمبر، 2019
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التضخم

السودان اليوم :

تصاعد معدل التضخم السنوي في السودان إلى 60.67 بالمئة خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مقابل 57.70 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأورد بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، الإثنين، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 60.67 بالمئة في نوفمبر، بنسبة ارتفاع 2.97 بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأرجع البيان بحسب الاناضول – ارتفاع التضخم، إلى زيادة أسعار مجموعة السلع الغذائية التي بلغت نسبة مساهمتها في التضخم 61.22 بالمئة.

وأشار البيان، إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل نسبة 56.81 بالمئة في الشهر الماضي، مقابل 56.15 بالمئة في الشهر السابق عليه.

كما صعد معدل التضخم في المناطق الريفية إلى 63.40 بالمئة في نوفمبر مقابل 58.73 بالمئة في أكتوبر.

وتستهدف الموازنة السودانية، للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 بالمئة، مع معدل نمو 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 بالمئة في 2018.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير، من الرئاسة، في 11 ابريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

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