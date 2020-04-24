صفعة جديدة للمهربين اكثر من (1500) حزمة قات في قبضة نقطة شموسة غرب حضرموت ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الاعلامي للواء النخبةالحضرمي

نجحت نقطة شموسة بمديرية بروم ميفع التابع للواء النخبة الحضرمي بالمنطقة العسكرية الثانية، يوم امس الخميس، في القبض على مجموعة من مهربي القات وبحوزتهم عدد ( 1563 ) حزمة قات في احدى المنازل المهجورة غرب حضرموت.

هذه العملية جاءت على خلفية تلقيها معلومة استخباراتية تفيد برصد تحرّك مشبوه، مضيفاً انه وفور استلام البلاغ تحركت قوة من نقطة شموسة بقيادة محمد بلقمدي، نحو الموقع، حيث تم تطويق المكان ومداهمة مناطق تواجد عدد من البائعين في المنطقة، وحاصرتهم في مواقعهم وضبطت بحيازتهم كميات كبيرة من القات.

قائد لواء النخبة الحضرمي بالمنطقة العسكرية الثانية العقيد خالد باقعود أشاد بأفراد النقطة وقاداتها باليقضة والحس الأمنى العالي شاكراً جهودهم ومقدراً تميزهم في أداء عملهم.

وأتلفت القوة كميات القات المضبوطة، ودفعتهم إلى توقيع إقرارات بعدم بيع القات، استجابة لقرار حظره بالمحافظة.

وسيرت القوات الأمنية، دوريات في الطرق الفرعية، ودروب المهربين، لتنفيذ قرار محافظ حضرموت، بمنع دخول القات إلى المحافظة وتعاطيه.

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