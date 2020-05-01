صفقة لاوتارو.. الإنتر يفرض شروطا تعجيزية على برشلونة من أجل الشرط الجزائي



كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن طلبات نادى إنتر ميلان المالية من برشلونة، من أجل السماح للأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزورى للانتقال للبارسا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة الإنتر طلبت 90 مليون يورو نظير الاستغناء عن لاوتارو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات التشيلى أرتورو فيدال بشكل نهائى وضم الفرنسى أنطوان جريزمان على سبي الإعارة لمدة موسم.



وأوضحت الصحيفة أن هذا الطلب من أجل إجبار برشلونة على دفع 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائى فى عقد المهاجم الأرجنتينى مع الإنتر.



وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إنتر ميلان لا يرغب فى إدخال أى لاعبين من برشلونة فى الصفقة، خاصة وأن اللاعبين الذين طلبهم إنتر من البارسا لم توافق إدارة النادى الكتالونى على السماح لهم بالرحيل مثل أرثر ميلو.









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