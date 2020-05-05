أخبار نادي برشلونة

صفقة لاوتارو في تتصدر صحف إسبانية.. ماركا: “افساح المجال لكامافينجا”.. سبورت: برشلونة يعرض 60 مليون + 2 لاعبين

5 مايو، 2020
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لاوتارو


أبرزت صحف إسبانية اليوم ، الضوء على سعي ريال مدريد لإفساح المجال أمام ضم كامافينجا لاعب خط وسط رين الفرنسي، واتفاق برشلونة وإنتر ميلان، على حسم صفقة لاوتارو مارتينيز، خلال الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة “سبورت” فى صدرها : “لاوتارو مارتينيز مقابل 60 مليون + 2 لاعبين  ، وكشفت أن برشلونة وإنتر ميلان، قريبان جدًا من الاتفاق، ويعملان بالفعل على سيناريو المقابل المادي و2 من لاعبي البارسا، لانتقال الأرجنتيني لصفوف البلوجرانا”.

 

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وقالت صحيفة ماركا “إفساح المجال لكامافينجا” ، وأضافت: “ريال مدريد يحتاج للتخلص من عدة لاعبين من بين 37 لاعبا لديه حاليًا”.

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كما عنونت صحيفة “موندو ديبورتيفو” : “11 تعزيزا جديدا”.

 

وأضافت: “سيكون لدى برشلونة 11 لاعبًا جديدًا في الإشارة إلى (ترينكاو)، و10 لاعبين معارين”.

 

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