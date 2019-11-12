عدن الغد

صندوق المهارات يتفقد سير عملية تنفذ البرنامج التدريبي 2019 بمعاهد البريقة في عدن

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 18 دقيقة
0 أقل من دقيقة
صندوق المهارات يتفقد سير عملية تنفذ البرنامج التدريبي 2019 بمعاهد البريقة في عدن

تفقد اليوم المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات في العاصمة المؤقتة عدن الدكتور عبدالله داغم  ، عدد من المعاهد والمراكز التدريبية في مديرية البريقة .
وتضمنت الزيارة التي تأتي ضمن برنامج النزول التي ينفذها الصندوق ، الاطلاع على سير أعمال المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي 2019 للمتدربين الشباب في معاهد مديرية البريقة ، والتي شملت مركز سواعد للتدريب والتأهيل ومعهد أكاديمية فيوتشر ليدرز .
وأستمع داغم من مدير قبل مديري المركز والمعهد إلى شرح مفصل عن سير عملية التدريب للمتدربين والمتدربات في فن الخياطة والتطريز البالغ عددهم ٢٤ متدربة ، و طاف  في اقسام المعهد لتفقد سير العملية التدريبية في مجال صيانة الحاسوب الرخصة الدولية icdl والتمديدات الكهربائية وصيانة الجوال والكوافير والتكييف والتبريد 
وأكد الدكتور داغم ، في كلمة للمتدربين ، أهمية الاستفادة من هذا البرنامج واستثمار كل لحظة للتدريب .. مشيرا إلى وجود فرصة لتطوير المدربين ودعمهم من خلال مشروع امتلك مشروعك الصغير لمؤسسة جسور . 
وأوضح ، أن الزيارة التفقدية تهدف الى تقييم عملية التدريب الذي يموله صندوق تنمية المهارات يستهدف الخريجين والعاطلين عن العمل في كافة مديريات عدن ، حيث تستهدف المرحلة الثانية ألفين  و 500 متدرب ومتدربة في 12 برنامج ، بإضافة برنامجين “صناعة الكيك والبخور ” . 
رافق داغم في الزيارة التفقدية مدير عام العلاقات العامة للصندوق المهندس عادل نصر العريقي ، ونائب رئيس قسم التدريب والتأهيل اسوان عبدالله جعفر

الوسوم
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of القوات الجنوبية تتصدى لهجومين حوثيين غربي قعطبة

القوات الجنوبية تتصدى لهجومين حوثيين غربي قعطبة

منذ 34 دقيقة
Photo of انتقالي لودر يحيي أربعينية الشهيدين بجاش والطلي

انتقالي لودر يحيي أربعينية الشهيدين بجاش والطلي

منذ ساعة واحدة
Photo of تعرف على أسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء

منذ ساعتين
Photo of مستشفى الهجرين وفريق الزمالك ينظما معرض صحي لمرض السكري

مستشفى الهجرين وفريق الزمالك ينظما معرض صحي لمرض السكري

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق