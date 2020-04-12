صندوق النظافة بأبين ينفذ حملات مكثفة وواسعة لرفع المخلفات في اطار خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين لتنفيذ خطة الطوارئ في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا أجرى صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة حملة نظافة تستهدفت شوارع وأسواق وأحياء مدينتي زنجبار وجعار ..

وأكد مدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة الأخ منصور وادي أنه في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا تنفذ حملات نظافة مكثفة وواسعة بوتيرة عالية لرفع المخلفات في شوارع وأحياء مديريتي زنجبار وخنفر، بشكل دوري ومستمر وستنفذ لاحقاً حملات نظافة في بقية مديريات المحافظة .. مشيراً أن هذه الخطوات تأتي تمهيداً لتنفيذ حملة رش مباشرة لشوارع وأحياء المدن ..

وأوضح وادي أن نقص الإمكانات في معدات النظافة يعد معضلة كبيرة ليقوم الصندوق بمهامه، لافتاً إلى أنه سيتم بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة في قطاع النظافة رغم الظروف المعقدة التي يمر بها الصندوق والعمل حالياً بالامكانيات المتاحة، والعمل كذلك على تجاوز الصعوبات والتحديات بإصرار وعزيمة تحت ظل قيادة محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين نظراً لما تتطلبه المرحلة من تكاتف ومضاعفة للجهود لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خدمة للمواطن وحرصا على سلامته من انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة والحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للمدن ..



*من محمد ناصر مباركتصوير / بشير الزيدي