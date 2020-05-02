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صندوق النظافة بأبين ينفذ حملة نظافة بجعار للحد من الأضرار الصحية لبؤر توالد البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة

2 مايو، 2020
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صندوق النظافة بأبين ينفذ حملة نظافة بجعار للحد من الأضرار الصحية لبؤر توالد البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة

نفذ صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبين مساء اليوم حملة نظافة لإزالة مخلفات القمامة في مديرية خنفر بمدينة جعار في إطار الحفاظ على صحة البيئة للحد من الأضرار الصحية لبؤر توالد البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة، والإرتقاء بالمنظر العام .
وجاءت هذه الحملة تزامناً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بتوجيه من محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين، واستهدفت حي اللحوم وتحت جبل خنفر وسوق القات والمساكن المجاورة لنادي خنفر الرياضي ..
وأهاب مدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبين الاخ منصور وادي جميع المواطنين بضرورة تعاونهم لتحقيق أهداف الحملة والحفاظ على النظافة والصحة العامة، ومن جانبه سيسخر كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الصالح العام للوصول إلى بيئة صحية آمنة ..
 
*من محمد ناصر مبارك

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