نخبة حضرموت

صندوق النظافة بساحل حضرموت ينفذ حملة شاملة لنظافة السوق المركزي للاسماك والخضار بمدينة المكلا ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 9 دقائق
0 أقل من دقيقة

المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام الصندوق

نفذ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت مساء اليوم حملة نظافة شاملة للسوق المركزي للأسماك والخضار واللحوم بمدينة المكلا لرفع المخلفات المتراكمة لجميع المواقع داخل السوق وتجميع الصناديق الفارغة والأخشاب غير مستعملة ، بتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية.

وفي تدشين الحملة التي حضرها المدير العام لمديرية المكلا المهندس عوض بن هامل ، قال المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق : إن الحملة الغرض منها تنظيف السوق كاملا باستعمال ماء الجفال ومواد التنظيف بتسييق فضاء السوق بمواد التنظيف وبفوهات المياه الضاغطة مع تنظيف وتسييق كامل محيطه ،
بالاضافة الى دهن وتبييض اروقة السوق وازالة الثلاجات والصناديق الخشبية القديمة .
واضاف ابن شبراق : ان خطة الصندوق تضمن حماية نظافة السوق وكافة المواقع للأرتقاء بمستوى النظافة داخل مدينة المكلا، وان العمل سيكون بوتيرة عالية في جانب النظافة بتنفيذ عدة حملات مماثلة داخل احياء المدينة بهدف لضمان تحسين مؤشرات البيئة وسلامة المواطنين من تكاثر المخلفات في الطرق والشوارع.

حضر التنفيذ نائب المدير العام للصندوق لشؤون النظافة والبيئة  م.حيدر العطاس ، ومدير مشروع نظافة المكلا  م. ايمن الحيقي ومدير السوق المركزي فادي بابطاح  ومسؤول مكتب اشغال حي العمال انور الموسطي .

الوسوم
السوق المركزي المكلا النظافة بساحل بمدينة حضرموت حملة شاملة صندوق للاسماك لنظافة والخضار ينفذ
نخبة حضرموت

نخبة حضرموت

مقالات ذات صلة

Photo of الدكتور العكبري: نعمل ومنذ فترة على تحديث وصيانة الأنظمة الخاصة بتموين الطائرات في مطار الريان الدولي ⋆

الدكتور العكبري: نعمل ومنذ فترة على تحديث وصيانة الأنظمة الخاصة بتموين الطائرات في مطار الريان الدولي ⋆

منذ 4 دقائق
Photo of مدير صندوق نظافة ساحل حضرموت يكرّم عامل التشجير خالد بابعير نظير تفانيه وتميزه في عمله ⋆

مدير صندوق نظافة ساحل حضرموت يكرّم عامل التشجير خالد بابعير نظير تفانيه وتميزه في عمله ⋆

منذ 7 دقائق
Photo of محافظ حضرموت يتفقد سير العمل في إعادة تأهيل شوارع المكلا ⋆

محافظ حضرموت يتفقد سير العمل في إعادة تأهيل شوارع المكلا ⋆

منذ 15 دقيقة
Photo of مدير تربية حضرموت خلال افتتاحه لقاعات المختبرات ومعامل الحاسوب وصالات الأنشطة بالديس الشرقية يشيد باهتمام المحافظ البحسني ⋆

مدير تربية حضرموت خلال افتتاحه لقاعات المختبرات ومعامل الحاسوب وصالات الأنشطة بالديس الشرقية يشيد باهتمام المحافظ البحسني ⋆

منذ 29 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق