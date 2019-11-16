صندوق النظافة بساحل حضرموت ينفذ حملة شاملة لنظافة السوق المركزي للاسماك والخضار بمدينة المكلا ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام الصندوق

نفذ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت مساء اليوم حملة نظافة شاملة للسوق المركزي للأسماك والخضار واللحوم بمدينة المكلا لرفع المخلفات المتراكمة لجميع المواقع داخل السوق وتجميع الصناديق الفارغة والأخشاب غير مستعملة ، بتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية.

وفي تدشين الحملة التي حضرها المدير العام لمديرية المكلا المهندس عوض بن هامل ، قال المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق : إن الحملة الغرض منها تنظيف السوق كاملا باستعمال ماء الجفال ومواد التنظيف بتسييق فضاء السوق بمواد التنظيف وبفوهات المياه الضاغطة مع تنظيف وتسييق كامل محيطه ،

بالاضافة الى دهن وتبييض اروقة السوق وازالة الثلاجات والصناديق الخشبية القديمة .

واضاف ابن شبراق : ان خطة الصندوق تضمن حماية نظافة السوق وكافة المواقع للأرتقاء بمستوى النظافة داخل مدينة المكلا، وان العمل سيكون بوتيرة عالية في جانب النظافة بتنفيذ عدة حملات مماثلة داخل احياء المدينة بهدف لضمان تحسين مؤشرات البيئة وسلامة المواطنين من تكاثر المخلفات في الطرق والشوارع.

حضر التنفيذ نائب المدير العام للصندوق لشؤون النظافة والبيئة م.حيدر العطاس ، ومدير مشروع نظافة المكلا م. ايمن الحيقي ومدير السوق المركزي فادي بابطاح ومسؤول مكتب اشغال حي العمال انور الموسطي .