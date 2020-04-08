عدن الغد

صندوق النظافة والتحسين بعدن يتسلم “5000” كمامة مقدمة من دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع

8 أبريل، 2020
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صندوق النظافة والتحسين بعدن يتسلم "5000" كمامة مقدمة من دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع

تسلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، اليوم ” الثلاثاء ” ، 5000 كمامة ، المقدمة من القاعدة الإدارية – دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع .
وخلال عملية الإستلام ، أكد المدير العام التنفيذي لصندوق النطافة والتحسين ، المهندس قائد راشد أنعم ، أهمية تلك الكمامات ، والتي ستوزع لكافة منتسبي الصندوق – للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) والذي أجتاح معظم دول العالم .
وأشاد المهندس أنعم ، بجهود قيادة القاعدة الإدارية ممثلة بمديرها العام – نائب إدارة الإمداد والتموين – العميد علي محمد الكود ، على تفاعله برفد العديد من المرافق الحكومية من الكمامات الوقائية والمنتج محلياً في مصنع الحياة للملابس والخياطة بإدارة الإمداد والتموين بعدن ، مطالباً المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والخاصة إلى المساهمة بدعم وتنفيذ عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا الفتاك .
حضر عملية الإستلام ، مدير إدارة التقييم والمتابعة بصندوق النظافة والتحسين في عدن ، خليل مقبل ، ونائب مدير إدارة المشتروات بالصندوق ، رستم شريف أحمد .
 
*من محمد القادري 

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