صندوق النظافة والتحسين بعدن يتسلم “5000” كمامة مقدمة من دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع

تسلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، اليوم ” الثلاثاء ” ، 5000 كمامة ، المقدمة من القاعدة الإدارية – دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع .

وخلال عملية الإستلام ، أكد المدير العام التنفيذي لصندوق النطافة والتحسين ، المهندس قائد راشد أنعم ، أهمية تلك الكمامات ، والتي ستوزع لكافة منتسبي الصندوق – للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) والذي أجتاح معظم دول العالم .

وأشاد المهندس أنعم ، بجهود قيادة القاعدة الإدارية ممثلة بمديرها العام – نائب إدارة الإمداد والتموين – العميد علي محمد الكود ، على تفاعله برفد العديد من المرافق الحكومية من الكمامات الوقائية والمنتج محلياً في مصنع الحياة للملابس والخياطة بإدارة الإمداد والتموين بعدن ، مطالباً المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والخاصة إلى المساهمة بدعم وتنفيذ عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا الفتاك .

حضر عملية الإستلام ، مدير إدارة التقييم والمتابعة بصندوق النظافة والتحسين في عدن ، خليل مقبل ، ونائب مدير إدارة المشتروات بالصندوق ، رستم شريف أحمد .



*من محمد القادري