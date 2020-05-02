صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب يعير صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء كناسة لرفع الاتربة ومخلفات الأمطار

في إطار التعاون المشترك بين صندوقي النظافه والتحسين بمحافظة مأرب وصندوق النظافه و التحسين بوادي حضرموت والصحراءو خدمة للعمل ولما تقتضيه المصلحة العامه في نظافة المدن من مخلفات الأمطار والاتربه

أعار صندوق النظافة وتحسين المدن بمحافظة مأرب صندوق النظافة وتحسين المدن بوادي وصحراء حضرموت كناسه لإزالة الاتربه ومخلفات الأمطار

أوضح ذلك المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء المهندس/ عمر صالح سليم مشيرا إلى أن ذلك التعاون يأتي إسهاما من صندوق النظافة بمأرب لصندوق النظافة بسيؤن و توطيدٱ للعلاقات والتعاون وتبادل الخبرات في مختلف الجوانب الاداريه والماليه والميدانية لقطاع النظافه بين الجهتين والهادف للنهوض بمستوى خدمات النظافه لافتاً إلى أن تدشين العمل بهذه الكناسه سيكون خلال اليومين القادمين من خلال رفع الاتربه ومخلفات الأمطار من الشوارع مؤكدا إلى أن وجود هذه الكناسه في الخدمه الميدانيه سيكون له أثر إيجابي في تحسين مستوى النظافه في الميدان من خلال إزالة الاتربه ومخلفات الأمطار شاكرا القائمين على صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب على إعارة هذه الكناسه لصندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء والذي كان يفتقدها من سابق متمنيا مستقبلا أن يمتلك الصندوق مثل هذه المعدات الحديثه للإسهام في خدمة النظافه ..