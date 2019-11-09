صندوق صيانة الطرق يدشن أعمال السفلتة للطرق الرئيسية بمحافظة الضالع

بتوجيهات نائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، وبالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة الضالع ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء علي مقبل،وبتمويل من مكتب خدمات المشاريع بالأمم المتحدة، تم تدشين أعمال السفلتة للطرق الرئيسية بمدينة الضالع.

وتم عمل سفلته لثمانية شوارع رئيسية في مدينة الضالع، حيث تتم سفلتت الطريق الواصل بين المقبرة والمستشفى العام،والشارع السياحي وصولا للمستشفى، كما تم سفلتت شارع السينما – السوق القديم، وشارع المتحف – الأمن وبلغ طول أعمال السفلتة مايقارب 3 كيلو متر ،كما ستستكمل باقي أعمال السفلتة في الأيام القادمة.

وثمنت قيادة الصندوق كل الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية بمحافظة الضالع ممثلة باللواء علي مقبل محافظ المحافظة، لتذليل كل الصعاب وتسهيل كل الاجراءات لإنجاز العمل بالشكل المطلوب.

كما اشاد المواطنون بالجهود التي يقوم بها الصندوق لصيانة الطرق الرئيسية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية.

وكان محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل ومدير الأمن ومدير عام الأشغال بالمحافظة في استقبال طاقم صندوق صيانة الطرق ممثلا بالمهندس أحمد ثابت مدير وحدة تنفيذ المشاريع الدولية بالصندوق والمهندس ناصر هادي مدير مكتب الدعم الفني بالصندوق والمهندس عبدالله فضل ضابط المشاريع بمحافظة الضالع، والمهندس معين الماس مدير مكتب خدمات المشاريع بالأمم المتحدة

ويأتي هذا المشروع ضمن العديد من المشاريع التي ينفذها الصندوق بتمويل من مكتب خدمات المشاريع بالأمم المتحدة، لتشييد عددا من الطرقات الرئيسية في المحافظات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتقليل من المخاطر والحفاظ على سلامة شبكة الطرق.