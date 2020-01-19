صندوق صيانة الطرق يدشن مشروع سفلتة شارع الخساف في عدن

دشن صندوق صيانة الطرق، اليوم بمديرية صيرة بعدن، مشروع سفلتة شارع الخساف ضمن مشاريع صيانة الطرقات المرحلة الثانية، بتكلفة 760 ألف دولار، بتمويل من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن ( يونيبس ).



ويتضمن المشروع سفلتة طريق تقاطع شارع سالم علي إلى تقاطع شارع أروى بطول 924 مترا.



وأوضح نائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، أن الصندوق يواصل تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرقات الداخلية والرئيسية “المرحلة الثانية” في مديريات عدن والمحافظات المحررة وإن الصندوق سينفذ العديد من المشاريع التأهيلية للطرق في إطار الخطة التطويرية للعام الحالي.