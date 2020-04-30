عدن الغد

صنعاء:بعد الاشتباه بحالات اصابة بفيروس كورونا…المليشيا تغلق سوق باب السلام

30 أبريل، 2020
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صنعاء:بعد الاشتباه بحالات اصابة بفيروس كورونا...المليشيا تغلق سوق باب السلام

قامت ميليشيا الحوثي مساء امس الاربعاء باغلاق أحد شوارع العاصمة صنعاء بعد الاشتباه بعدد من حالات الاصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت مصادر خاصة لصحيفة (عدن الغد) بأن الحوثيون اغلقوا شارع سوق باب السلام بالعاصمة صنعاء مع إغلاق جميع المحال التجارية في السوق بالكامل، بعد تسجيل ثلاث حالات اشتباه بفيروس كورونا.
وبحسب المصادر فإن الحالات المشتبه بها أفراد عائلة واحدة ويملكون محلاً بالسوق وتم نقلهم للحجر الصحي بفندق موفنمبيك.
وأظهر فيديو متداول لحظات إغلاق السوق كما يظهر لحظات رش السوق وتعقيمه.

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