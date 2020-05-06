صنعاء.. إصابة طبيب بفيروس كورونا وإخضاع الطواقم الطبية للحجر الصحي

عدن24-خاص

أخضعت مليشيا الحوثي الإرهابية، الطواقم الطبية المناوبة في مستشفيين أهليين غربي صنعاء للحجر الصحي، بعد مخالطتهم لحالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت مصادر إلى إن مستشفيين أهليين غربي صنعاء استقبلا حالتي إصابة بالتهابات رؤية حادة يعتقد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنّ ما يُسمّى فرق الاستجابة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي أخضعت الطواقم المناوبة في المستشفيين للحجر بانتظار فحوصات الحالتين.

ونوهت المصادر إلى أن أحد الأطباء في مستشفى أهلي آخر كان قد تأكد إصابته بالفيروس التاجي منذ يومين.

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