المشهد اليمني

”صنعاء” تحتفل افتراضيا باليوم العالمي للسكان للمرة الأولى

11 يوليو، 2020
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”صنعاء” تحتفل افتراضيا باليوم العالمي للسكان للمرة الأولى

نظم المجلس الوطني للسكان بصنعاء، اليوم السبت، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف الحادي عشر من يوليو، تحت شعار “كبح جماح فيروس كورونا: كيفية حماية صحة وحقوق النساء والفتيات الآن”.
وقال الامين العام المساعد للمجلس، مطهر احمد زبارة، في بيان صحفي، تلقاه ” المشهد اليمني “، أن المجلس يحتفل هذا العام بهذه المناسبة افتراضيا للمرة الأولى، في ظل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وآثاره السلبية على المجتمع عموما وصحة النساء والفتيات خصوصا والتحديات التي تواجهها جراء انتشار الفيروس.
وأشار زبارة الى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل محطة هامة من محطات التوعية السكانية واعتبار هذا اليوم تظاهرة إعلامية يتم خلالها التذكير بمختلف القضايا السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها على التنمية بشكل عام.
ولفت إلى “ان الاحتفال هذا العام يركز على الجانب الاعلامي من خلال تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات الإعلامية الهادفة إلى التذكير بهذه المناسبة وإيصال الرسائل التوعوية للمجتمع حول القضايا الصحية والسكانية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ونوه بان هذا العام يشهد معاناة جديدة تتعلق بفيروس كورونا المستجد – كوفيد ١٩- وما تسبب به من تأثير على مختلف الجوانب التنموية والخدمية في اليمن وتضاعف حجم معاناة السكان بمختلف فئاتهم.
وبين زبارة بأن اليمن يواجه تحدياً حقيقيا في جانب النمو السكاني سيجعل من الصعب مكافحة الفقر كما سيزيد من ضعف الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وسيزيد من صعوبة المحافظة على تنمية الموارد.
وافاد بأن هذه المناسبة فرصة لرفع مستوى الوعي لدى السكان حول أهمية مضاعفة الجهود للتصدي لجائحة كورونا وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمنظمات الدولية من أجل توفير الوسائل اللازمة للوقاية من الفيروس ودعم المستشفيات بوسائل العلاج المطلوبة وتكثيف حملات التوعية بأهمية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل في ظل ظروف صحية مناسبة.
وأشاد بجهود صندوق الامم المتحدة للسكان ودعمه المتواصل للبرامج السكانية والقطاع الصحي في اليمن لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة، من أجل تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وإصلاح القطاع الصحي وكذا دعم البرامج والأنشطة السكانية للمضي نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة.
ودعا المنظمات الأممية والدولية والإقليمية إلى المضي قدماً في العمل على تنفيذ البرامج السكانية والتنموية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام ٢٠٣٠ لتواكب دول العالم التي قطعت أشواطًا كبيرة في هذا المجال.
يأتي ذلك في ظل أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ تعيشها اليمن نتيجة لإنقلاب الحوثيين أواخر العام 2014.

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