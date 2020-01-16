"صنعاء" تفوز بالمركز الاول في مهرجان الملك عبدالعزيز بالسعودية

فازت الناقة “صنعاء” في سباق الهجن ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الحالية، من أصل 5 آلاف و457 رأساً مشاركة في السباق.

وتوجت الناقة “صنعاء” المملوكة للشيخ حمد بن علي روبان بن سلامه الدهمي من أبناء محافظة شبوة بالفوز بالمركز الأول في سباق الهجن في جائزة الملك عبدالعزيز في الشوط الـ19.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية أن المهرجان فى دورته الجارية حققت أرقام عالمية جديدة من نوعها، وبلغ عدد الإبل المشاركة بجميع الفئات 14 ألفا و566 رأساً للتنافس على جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل.

وعن أعداد الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فى دورته الرابعة، فى الصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً عن الرياض، فقد بلغت 31 ألفا و622 رأساً، حيث بلغ عدد الإبل المشاركة بجميع الفئات 14 ألفا و566 رأس للتنافس على جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل.

وحول سباق الهجن، فقد بلغ عدد الإبل المشاركة فى سباق الهجن 5 آلاف و457 رأس، وبلغ عدد الحالات العيادية والجراحية 4 آلاف و845 رأساً، فيما بلغت أعداد الإبل المرقمة والمفحوصة بموقع المهرجان 6 آلاف و794 رأساً، وشارك فى المهرجان 75 فريقاً بيطرياً تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأعاد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الحيوية لـ”صحراء الدهناء ” أو “الصياهد الجنوبية” التي كانت إحدى مناطق تجمع الطرق التجارية من شرق الجزيرة العربية إلى غربها والعكس، مجددًا لواجهة الحياة السياحية عبر أضخم تجمع ثقافي رياضي بري.

ويسعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى تقديم تجربة السعودية في تنظيم مسابقات الإبل والهجن طيلة العقود الماضية.