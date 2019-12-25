صنعاء .. جماعة الحوثي تختطف رئيس النقابة والأمين العام لشبكة الإنترنت



أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف رئيس نقابة شبكة الإنترنت، أحمد العليمي، والأمين العام للنقابة أحمد البدوي، في صنعاء،

ونشر حساب أحمد العليمي شريط فيديو يسرد وقائع اجتماع عقدته قيادة النقابة مع عضو ما يُسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين محمد علي الحوثي، وقيادات حوثية أخرى، وقال إن جهاز المخابرات أبلغهم بالحضور إلى مقره.

وقال ناشر الفيديو على حساب العليمي: “طلبوا منا أن ننشره في حالة عدم عودتهم من مبنى المخابرات الذي ذهبا إليه”.

وأوضح العليمي في الفيديو: “اتصلوا بنا من جهاز الأمن السياسي (المخابرات) إذا حصل شيء أو ما خرجنا فأنتم تكونوا عارفين فين إحنا، لسنا خائفين وما عملنا شيء خطأ، إحنا نطالب بحقوقنا، إذا ظهر الفيديو أو خرج فاعرفوا أننا محبوسين”.

يأتي هذا بعد يوم من دعوات إضراب وإغلاق شبكات الإنترنت، احتجاجاً على حملة مصادرة شنتها مليشيا الحوثي على ملّاك شبكات الإنترنت المحلية.