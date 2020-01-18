صنعاء.. مؤسسة الاتصالات تضع حلول طارئة للحفاظ على رصيد الانترنت من الانتهاء مع استمرار تعطل الشبكة

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن منح مشتركي خدمة الانترنت، 10 أيام إضافية تأميناً لأرصدتهم من الفقدان نتيجة للقطع الذي تعرض له الكابل البحري الدولي “فالكون” في التاسع من يناير الجاري في ميناء السويس.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن لديها رؤية لمعالجة فترة الاحتفاظ بالرصيد وفقا للمتغيرات والمدة التي سيستغرقها إصلاح الكابل البحري .. معبرة عن اعتذارها لسوء خدمة الإنترنت الخارج عن إرادتها.

وأضافت أن العمل جار لإصلاح الكابل البحري واستمرار عمل الفرق الفنية على تأمين البدائل، على مدار الساعة إلى أن تعود الخدمة بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة الاتصالات تمكنت من تأمين حلول مناسبة وكافية لقطاع الأعمال والقطاعين البنكي والمصرفي تضمن استمرارية أعمالهم المحلية والدولية، بما يكفل تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة عالية، وعدم تأثر منافع المواطنين في تلك المجالات، من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها.