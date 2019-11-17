صنعاء..مسلح حوثي يقتل مالك ”بوفية” بسبب قيمة وجبة إفطار

أقدم مسلح حوثي، أمس الأول، على قتل مالك كافتيريا في إحدى الأحياء، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مسلح حوثي يدعى “وضاح الزكري” أقدم يوم الجمعة على قتل مالك كافتيريا السامعي، “عبده هائل السامعي”، في حي الفروسية، جنوب العاصمة صنعاء؛ وذلك بعد أن طالبه بدفع المبلغ الذي عليه مقابل وجبة الإفطار”.

وأشارت المصادر، أن السامعي سبق وأن قدّم عدد من الشكاوى من المسلح الحوثي الذي اعتاد المجيء الى الكافتيريا برفقة عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية لتناول الطعام دون مقابل.

ومنذ سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 تمارس انتهاكات مستمرة بحق المدنيين وتقترف أبشع الجرائم في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية في الرصد والمتابعة وإدانة تلك الجرائم.