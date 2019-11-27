اليمن العربي

صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف المواطنة أيمان البشيري وتقتادها إلى جهة مجهولة

اليمن العربي اليمن العربي منذ 23 دقيقة
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واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حملات اعتقالاتها وقمع كل من يخالف آراءها في مختلف مناطق سيطرتها.

 

ونقلت “خبر” عن مصادرها أن مليشيا الحوثي اختطفت الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، المواطنة إيمان البشيري من وسط العاصمة صنعاء.

 

وذكرت المصادر أن قوة أمنية تتبع مليشيا الحوثي اقتحمت منزل المواطنة البشيري جنوب العاصمة صنعاء، وقامت باعتقالها ونقلها إلى مكان مجهول.

 

وشنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات، خلال اليومين الماضيين، شملت عشرات المواطنين بينهم المواطن الطويلي وزوجته

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