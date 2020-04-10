صوتيات الميسري ؛ بين الخيال والوهم والتحريض على الواقع !

│بقلم | مشعل العبسي

بعيدا عن خلفية المقطع الذي طالعنا به المهندس احمد الميسري بصوته المشحون بالتشجنات والانفعالات التي اظهرته كشخص غير متوازن فقد صوابه في مشهد دُفع به أن يكون في الواجهه نيابة عن ألاخرين.

المقطع الصوتي يذكرنا بالطريقة التي يتبعها أيمن الظراهري باستثناء الاخير اكثر نضجاً ويخلوا من التشنجات التي لا تليق به كمسؤول تنظيم له مؤديه ويخشى على صورته.

فكيف عندما تكون تلك الهيستيريا صادره عن مسؤول بوزن نائب رئيس وزراء ؟ هنا تكمن الصدمه !!

• الصراخ الذي استمعنا له لم يكن ليوحي باننا نقف على صوت وزير مسؤول في حكومة ينبغي ان يحاسب على كل مفردة عدى عن كون تسجيله تضمن خطابآ تحريضاً على الحكومة واستهدف رئيس الحكومة .

• في وقت غاب عن وزير الداخلية “الميسري” انه أحد اعضاء تلك الحكومة ،قبل أن يصب جام غضبه وأنفعالاته احتجاجاً على الاجراءات والخطوات التي قامت بها الحكومة لمحاربة الفساد والتي جاءت بمتابعة واشراف مباشر من رئيس الجمهورية .

• إن ما تمخض عن “الميسري” تجاوز لا يليق بوزير وماحمله من تأجيج وتحريض ضد عمل واداء الحكومة واستهداف لرئيس مجلس الوزراء وتجاوز كل السقوف والاخلاقيات والضوابط الرسمية ، ياتي بهدف عرقلة جهود الحكومة وافشال كل مساعي وخطوات نحو التصحيح، والتشجيع على استمرار لوبيهات الفساد المتخصصة في الاحتكار والاستغلال ، في وضع غير قابل للسكوت إطلاقآ من قبل رئيس الجمهورية وكافة الوطنيين والشرفاء داخل وخارج الوطن وكل من يحمل هم ومسئولية هم هذا الوطن ودحر كل مشاريع الانقلاب، واساطين الفساد.

ملتقى الرقابة المجتمعية

#معآ لدعم جهود رئيس مجلس الوزراء .

#معآ لدعم توجهات الحكومه في مكافحة الفساد وانهاء كافة الاختلالات .

│المصدر – الخبر