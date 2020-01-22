عدن تايم

صورة- بناء عشوائي يغلق بوابة ابراج التأمينات في عدن

23 يناير، 2020
0

استحدث نافذون، اعمال بناء عشوائي في بوابة ابراج الهيئة العامة للتامينات والمعاشات في خور مكسر بعدن، والتي تم اقتحامها والبسط عليها منذ مدة، في ظل تواطؤ السلطات المحلية والأمنية.
وافاد مصدر في قيادة السلطة المحلية بعدن ل” عدن تايم” انه تم البناء في بوابة ابراج التأمينات بخور مكسر التي تم اقتحامها، رغم صدور توجيهات من النيابة ومدير الامن باخراجهم الشهر الماضي.

وتم اقتحام أبراج الهيئة المكونة من عمارتين من قبل مجهولين بالقوة والبقاء فيها والاستيلاء على أرضية الهيئة الواقعة في محيط الأبراج وسرقة هنجر الهيئة بالكامل الواقع بجانب المخبز الشعبي سابقا.

وكانت الجهات المعنية نفذت ازالة جزئية للعشوائيات في محيط الابراج الا ان معظمها مازال قائما

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابراج التأمينات بناء بوابة صورة عدن عشوائي في يغلق

إقرا أيضا

Photo of لملس يكشف عن الهدف من تعاطي الانتقالي مع اتفاق الرياض

لملس يكشف عن الهدف من تعاطي الانتقالي مع اتفاق الرياض

23 يناير، 2020
Photo of مدراء بمدارس طورالباحه لحج يطالبون التربية بسرعة الإستجابة لمطالب المعلمين

مدراء بمدارس طورالباحه لحج يطالبون التربية بسرعة الإستجابة لمطالب المعلمين

23 يناير، 2020
Photo of مواعيد اقلاع رحلات طيران اليمنية لليوم الخميس

مواعيد اقلاع رحلات طيران اليمنية لليوم الخميس

23 يناير، 2020
Photo of كاتب سياسي جنوبي يفضح تناقض تصريحات الميسري على قناة الجزيرة القطرية

كاتب سياسي جنوبي يفضح تناقض تصريحات الميسري على قناة الجزيرة القطرية

23 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق