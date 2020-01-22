صورة- بناء عشوائي يغلق بوابة ابراج التأمينات في عدن

استحدث نافذون، اعمال بناء عشوائي في بوابة ابراج الهيئة العامة للتامينات والمعاشات في خور مكسر بعدن، والتي تم اقتحامها والبسط عليها منذ مدة، في ظل تواطؤ السلطات المحلية والأمنية.وافاد مصدر في قيادة السلطة المحلية بعدن ل” عدن تايم” انه تم البناء في بوابة ابراج التأمينات بخور مكسر التي تم اقتحامها، رغم صدور توجيهات من النيابة ومدير الامن باخراجهم الشهر الماضي.

وتم اقتحام أبراج الهيئة المكونة من عمارتين من قبل مجهولين بالقوة والبقاء فيها والاستيلاء على أرضية الهيئة الواقعة في محيط الأبراج وسرقة هنجر الهيئة بالكامل الواقع بجانب المخبز الشعبي سابقا.

وكانت الجهات المعنية نفذت ازالة جزئية للعشوائيات في محيط الابراج الا ان معظمها مازال قائما